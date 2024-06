EN RETARD …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il parait que l’affaire de tournée gouvernementale de reddition de comptes qui apparemment aura brulé beaucoup le ventre à mes Neveux et Nièces Démocrates, n’est pas encore du tout finie, et qu’après la phase communale dirigée par les ministres, il y aura une phase arrondissementier sous la férule des élus et responsables politiques de la Mouvance…

Mais l’autre "mauvaise habitude" que prend le gouvernement de Patou, et qui va beaucoup fâcher et déplaire "en face", c’est cette nouvelle et "dangereuse propension" à lancer des travaux d’infrastructure comme celle de l’eau à Akpakpa la dernière fois, mais aussi l’inauguration du marché moderne de Cadjehoun…

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’ayant médiatiquement oublié de poser première ou deuxième pierre, de remettre site, de lancer travaux, de visiter deux à trois fois chantier avant fin des travaux, avec de multiples séquences de remerciement des populations, le gouvernement de Patou a un sérieux retard, et doit prendre des cours de rattrapage, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

18 juin 2024 par