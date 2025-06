Quels sont les défis en matière d’infrastructure en Afrique ?

Lorsqu’on évoque à la fois l’état actuel et l’avenir de l’Afrique, un défi majeur doit être pleinement compris avant de pouvoir être relevé : la difficulté de construire et d’entretenir l’infrastructure du continent. Certains problèmes sont évidents, tandis que d’autres le sont moins.

Il est facile de dire : « Les gouvernements occidentaux doivent investir davantage dans l’infrastructure africaine », mais il est bien plus compliqué d’expliquer comment ils devraient s’y prendre. Beaucoup s’y sont essayés par le passé, mais de nombreuses complications rendent la tâche plus difficile qu’on ne l’imagine. Examinons quelques-uns des principaux défis à surmonter lorsqu’on envisage d’améliorer l’infrastructure africaine.

La géographie variée du continent

Le premier défi est d’ordre naturel : la géographie. Montagnes, déserts, collines et autres contraintes topographiques doivent être franchies avant que de grands projets puissent avancer. Poussière, érosion, évolution constante du paysage et enjeux environnementaux doivent être résolus avant que nombre de travaux puissent se poursuivre (ou, dans certains endroits, commencer).

Le réseau routier du continent, en dehors des autoroutes transafricaines, est mal entretenu ; la plupart des routes ne sont que des pistes, et la majorité des routes asphaltées se trouvent dans les capitales. Au total, seulement 43 % des routes africaines sont goudronnées, et plus de 30 % d’entre elles sont situées en Afrique du Sud.

L’Afrique compte de nombreuses voies ferrées, mais beaucoup nécessitent d’importantes réparations. En dehors des lignes principales, de nombreuses sections sont déconnectées et ne dépassent pas les frontières nationales. Pire encore, comme nombre de lignes anciennes ont été construites par les puissances coloniales européennes, les écartements diffèrent d’un pays à l’autre, rendant très difficile la connexion des voies existantes.

Un projet de réseau ferroviaire à grande vitesse multinational existe, mais sa réalisation est prévue sur 50 ans (2025 étant la douzième année du plan). Le manque de financements et les travaux préalables requis (comme l’électrification de zones encore non alimentées) expliquent ce délai.

Défis géopolitiques

On peut espérer une coopération accrue entre nations et des progrès en matière d’infrastructure. À un forum à Marrakech (Maroc), le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, a déclaré : « Voici l’Afrique que nous voulons : une Afrique pleinement interconnectée, utilisant des corridors régionaux et des instruments de financement innovants pour libérer les opportunités économiques et assurer la compétitivité des chaînes de valeur nationales et régionales. Une Afrique bien connectée sera une Afrique plus compétitive. »

Il a précisé que son organisation avait investi plus de 44 milliards de dollars au cours des sept dernières années pour bâtir des infrastructures et concrétiser ce rêve. Hélas, ces dépenses colossales n’ont entraîné qu’une légère amélioration, illustrant le coût élevé de la construction et de l’entretien des infrastructures, ce qui mène à notre point suivant.

Difficultés financières

Même sans corruption, d’autres facteurs financiers aggravent la situation. Dans la liste 2024 des pays les plus pauvres du magazine Global Finance, les neuf premiers sont africains. Cela signifie que l’argent pour les améliorations doit provenir d’autres pays africains ou d’un autre continent.

Le problème des contributions étrangères est que les investisseurs extérieurs ne sont pas certains d’obtenir un retour significatif – voire aucun retour. Des partenariats public-privé ont déjà investi, mais un énorme déficit de financement subsiste avant que les travaux puissent continuer.

Lors d’un discours en mars 2025 à la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’Union africaine, a déclaré : « Sur une note négative, je voudrais évoquer l’insécurité, le manque de financement endogène durable, les restrictions à la circulation des personnes, des biens et des services, le faible taux d’industrialisation et la mauvaise qualité des infrastructures physiques. L’Union africaine a élaboré des stratégies pour remédier à ces insuffisances. Malheureusement, leur mise en œuvre reste bloquée faute de fonds. »

La Banque africaine de développement estime qu’il faudra entre 140 et 170 milliards de dollars par an pour combler le déficit d’infrastructure du continent. À titre de comparaison, le PIB cumulé du Burundi, du Tchad, de la République démocratique du Congo et du Zimbabwe atteint environ 150 milliards de dollars.

Problèmes liés à la technologie

Philippe Heilmann, consultant indépendant auprès de gouvernements africains, explique qu’un autre sujet de préoccupation majeur est l’accès limité du continent aux technologies modernes, bien au-delà de la simple pénurie de Wi-Fi. De nombreuses zones rurales d’Afrique subsaharienne disposent de peu ou pas d’électricité. Cela, combiné au manque de routes pavées, complique considérablement la construction d’infrastructures.

Dans plusieurs régions, l’accès à des stratégies et à des matériaux de qualité pour la construction routière est aussi limité. Dans le nord de l’Éthiopie, des routes mal construites ont entraîné inondations, érosion et dégâts agricoles. La difficulté d’obtenir suffisamment de matériaux de haute qualité est aggravée par l’état médiocre des routes existantes : il faut d’abord les améliorer (avec très peu de moyens) pour pouvoir y acheminer les matériaux nécessaires – un véritable cercle vicieux.

Mesures actuelles et futures pour surmonter ces défis

Un investisseur étranger joue néanmoins un rôle déterminant : la Chine. Le pays a massivement investi dans l’infrastructure africaine dans le cadre de son Initiative « la Ceinture et la Route » (BRI) lancée en 2013, visant à soutenir un commerce libre et équitable grâce à des réseaux de transport reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

En octobre 2024, au sommet BRICS Plus en Russie, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé cet engagement : « Le mois dernier, nous avons organisé à Pékin un sommet réussi du Forum sur la coopération sino-africaine et annoncé dix actions de partenariat pour moderniser ensemble la Chine et l’Afrique. Cela insufflera une nouvelle dynamique au Sud global sur la voie de la modernisation. »

Entre 2014 et 2018 (dernières années disposant de données complètes), la Chine a investi plus de 72 milliards de dollars. La France arrive en deuxième position avec 34 milliards, principalement dans ses anciennes colonies.

Les États-Unis se classent troisièmes avec 31 milliards de dollars, mais ont réalisé le plus grand nombre de projets (463), créant 62 000 emplois. Quatrièmes, les Émirats arabes unis – porte d’entrée du Moyen-Orient vers l’Afrique – ont investi 25 milliards et conclu un accord de libre-échange avec une coalition de nations africaines. Enfin, le Royaume-Uni a dépensé près de 18 milliards, surtout dans ses anciennes colonies.

Ces chiffres, qui couvrent cinq ans, restent toutefois nettement en dessous des 150 à 170 milliards nécessaires chaque année : ils ne représentent qu’environ 20 % du total annuel. La conclusion est inévitable : il faudra davantage de fonds, mais on ignore encore comment les réunir.

L’innovation est un autre élément essentiel. Comme le montrent ces chiffres, il faudrait des milliers de milliards de dollars sur plus de 50 ans pour mettre l’Afrique au niveau des technologies et méthodes actuelles. Cependant, l’apparition régulière de nouvelles innovations pourrait simplifier la tâche à long terme.

Bien que la géographie, la géopolitique, la technologie et les contraintes financières posent de nombreux défis à l’amélioration des infrastructures africaines, il reste possible de les surmonter et d’aider l’Afrique à devenir un partenaire mondial à part entière. Le continent pourrait enfin participer au commerce mondial, plutôt que d’être limité à ses voisins ou, dans certains cas, à ses seules frontières.

Temps, argent, innovation et coopération mondiale seront nécessaires pour relever ces défis, mais c’est réalisable. L’Afrique a bien plus à offrir que des minéraux, des pierres précieuses et de l’agriculture. Toutefois, tant que ses infrastructures ne se seront pas améliorées, les défis logistiques liés à l’exportation de sa riche culture continueront de rendre cette mission ardue.

18 juin 2025 par