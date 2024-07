La tentative d’assassinat contre l’ancien président américain et actuel candidat à la présidentielle Donald Trump alors qu’il s’adressait à une foule à Butler, en Pennsylvanie, samedi 13 juillet, a profondément ébranlé les États-Unis et devrait tout définir jusqu’aux élections du 5 novembre.

Cette tentative d’assassinat, la première depuis celle de l’ancien président républicain Ronald Reagan en 1981, marque un nouveau chapitre dans la sombre histoire de la violence politique aux États-Unis. Après tout, l’histoire des États-Unis est marquée par l’assassinat de quatre présidents au cours de leur mandat.

Plus précisément, le président Abraham Lincoln a été assassiné en 1865 dans sa galerie du Ford théâtre de Washington par un acteur, John Wilkes Booth. Le deuxième président assassiné fut James Garfield, 20e président des États-Unis, décédé après avoir été attaqué le 2 juillet 1881 dans une gare de Washington par Charles Guiteau, un avocat qui cherchait désespérément un emploi de fonctionnaire d’Etat. William McKinley, 25e président des États-Unis, alors qu’il recevait des dignitaires à l’Exposition panaméricaine de Buffalo le 6 septembre 1901, fut blessé par un anarchiste qui tira plusieurs balles. Il décède quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

​Enfin, dans l’histoire plus récente, beaucoup se souviennent du 22 novembre 1963, lorsque John Fitzgerald Kennedy, JFK, fut assassiné à Dallas. Ce jour-là, vers 12h30, alors que la limousine présidentielle traversait la foule rassemblée dans les rues de Dallas, des coups de feu retentirent. John Fitzgerald Kennedy s’est immédiatement effondré, avec sa femme Jackie à ses côtés. Puis le décès du 35ème président américain a été confirmé à 13 heures à l’hôpital.

​L’attentat est donc un événement qui va sans aucun doute entraîner des changements dans les développements politiques de la période préélectorale déjà mouvementée. Une période qui a déjà connu quarante vagues après et l’apparition autodestructrice de Joe Biden dans le débat, qui a soulevé de sérieuses questions sur son âge, sa clarté intellectuelle, mais aussi sur sa capacité à mener une campagne électorale dynamique.

Le fait de prendre pour cible l’ancien président lors d’un rassemblement quelques jours seulement avant l’acceptation de l’investiture par la Convention nationale républicaine à Milwaukee du 15 au 18 juillet est une attaque contre la démocratie et le droit de chaque citoyen américain de choisir ses dirigeants. La violence qui infecte et affecte la vie politique américaine est clairement antithétique à la démocratie.

Le 31 août 2023, le journaliste combattant et ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, estimait que Donald Trump pourrait être assassiné après que les campagnes de destitution, les accusations et les diffamations n’aient pas entamé de manière décisive sa popularité.

L’agresseur impitoyable Thomas Matthew Crooks, âgé de 20 ans et impitoyable parce que ses tirs ont tué au moins un citoyen américain et en a grièvement blessé deux autres, dont un très grièvement, était membre de l’organisation internationale d’extrême gauche "ANTIFA" et un partisan extrême de Joe Biden et les démocrates. Il avait même fait don de 15 dollars à un comité d’action politique qui collectait des fonds pour les politiciens démocrates.

Cependant, il s’était également inscrit auprès des Républicains (ou du moins "apparaissait" comme un enregistrement "pratique") afin de pouvoir assister au discours de Trump et pouvoir s’approcher suffisamment pour tirer ses coups meurtriers.

La République américaine a subi ces dernières années les interventions les plus brutales de « l’État profond », c’est-à-dire du complexe militaro-industriel et des services de sécurité et de renseignement. Cette période est la plus dangereuse de l’histoire des États-Unis, car « l’État profond », ses agents politiques et ses médias complices ont diabolisé l’ancien président, ne se souciant pas du fait qu’ils divisaient ainsi la société américaine et cultivaient le climat propice à la tentative d’assassinat de Trump.

Ainsi, de nombreux citoyens américains sont devenus accros à la haine de Trump, puisque chaque jour les médias complices propageaient avec d’innombrables vulgarités que l’ancien président était un « traître dégoûtant », un « agent russe », un « nouvel Hitler » ou un « psychopathe tyran ». Les médias empêtrés dans « l’État profond » qui ne donnent aucune raison, ne sont pas contrôlés, mais ils disposent d’énormes pouvoirs pour détruire les droits et libertés du peuple américain tels que définis par la Constitution.

Et aujourd’hui, nous voyons à nouveau des médias complices, pour éviter une possible héroïsation de Trump, se précipiter pour déconstruire complètement la réalité de la tentative d’assassinat politique, répandre avec des tactiques de désinformation des rumeurs selon lesquelles le quasi-assassin n’avait aucune activité politique ni aucune idéologie extrémiste, mais il avait simplement des problèmes psychologiques.

L’ancien président spécifique est donc considéré comme une personnalité indépendante qui n’est pas influencée par ce qu’on appelle « l’État profond » et est inspiré par une mentalité politique patriotique. Donald Trump est pro-américain, anti-gouvernement mondial et favorable à la fin de la guerre en Ukraine. Trump est le deuxième leader de anti-woke agenda après le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qu’ils ont tenté d’assassiner en deux mois, et alors que Trump se présente de manière dynamique à la présidence des États-Unis.

Un woke agenda qui veut abolir les religions, les nations, l’institution de la famille, les genres et les relations traditionnelles et en général toute valeur traditionnelle qui existe depuis l’époque où les gens ont commencé à se percevoir consciemment.

La classe internationaliste qui a imposé cet woke agenda à travers les médias, l’éducation et tous les codes pénaux et civils nationaux considère comme des « voiles rouges » les dirigeants qui réagissent vigoureusement et résistent et les a mis dans sa ligne de mire.

La tentative d’assassinat de Donald Trump pourrait donc le propulser vers une victoire écrasante aux élections de novembre, car son image de combattant constamment attaqué par ses ennemis sera désormais encore plus profondément ancrée en conjonction avec une certaine vague de sympathie. Après tout, la perspective de sa victoire était déjà ancrée dans tous les esprits, mais ce qui pourrait changer désormais, c’est son ampleur potentielle.

En conclusion, je voudrais souligner que le peuple américain devra lutter avec acharnement et beaucoup de persévérance pour se libérer de « l’État profond » fédéral. "Lutte !" telle était la phrase de Donald Trump, ensanglanté et frappé à l’oreille droite, quelques secondes après sa tentative d’assassinat, levant simultanément le poing en l’air, encourageant la grande foule de ses partisans et créant finalement une image emblématique qui restera dans l’histoire.

