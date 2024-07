Y A PAS L’ARGENT …

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que vous mes autres Neveux et Nièces qui au nom d’une nouvelle pingrerie, passez votre temps à refuser de payer à boire à votre Oncle sous prétexte qu’il n’y a pas d’argent dans le pays, l’ARCEP (l’Autorité de Régulation des Communication Electronique et de la Poste) vient dans son dernier rapport d’éventrer votre mensonge.

Tous les jours que Dieu fait et que le Diable fructifie, vous dépensez environ 813 millions de francs CFA pour charger crédit dans vos portables, et "transactez" environ quelques 9 milliards 400 millions par jour à travers MoMo, Flozz et autres Cash. Après venez dire que vous n’avez pas de quoi m’assurer le damjan …

Mais vous mes Neveux et nièces qui ricanez qu’avec cette affaire de mobile money, il est bien loin l’époque où on peut mentir en se plaignant faussement de comment envoyer l’argent, alors que désormais toutes les vieilles tantes sorcières au village ont deux réseaux cellulaires, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

