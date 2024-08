L’ONCLE EN VACANCES !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout. Sinon qu’il parait que depuis une semaine, Patou s’est déjà envolé vers sa destination de vacances, que les Béninois anciens voyeurs domptés, ont, il y longtemps, renoncé à connaitre comme au tout début de son mandat.

Désormais, seules une ou quelques photos savamment fuitées permettent parfois de savoir où se passe le repos du guerrier. Et c’est normalement toute la troupe gouvernementale qui est sensée être en congé jusqu’au début du mois de septembre.

Et même si les deux partis frères Pogba ont continué leur fameuse tournée de reddition de compte, face à des "Démocrates" qui ont fini par cesser de crier au loup de campagne déguisée, la faune politique aussi donne des airs de vacances. Aussi, les journaux ressassent et recyclent parfois des éléments qui ne sont plus à proprement parler de l’actualité …

Et vous mes Neveux et Nièces qui osez protester contre ma décision irrévocable de prendre aussi des vacances, vous êtes tous des pagailleurs avunculicidaire !

VOTRE ONCLE AGBAYA

–

13 août 2024 par