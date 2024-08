UNE BLAGUE BLINDEE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout. Sinon que bientôt tous les pays de la sous-région région en proie au terrorisme, viendront nous supplier de leur filer la recette magique, qui va d’ici à la nous permettre de vaincre la vermine terroriste ; qui essaie depuis quelques années d’infester une partie de notre Septentrion.

L’inénarrable "Colonel civil" Dévi, ayant il y a quelques jours, trouvé la solution miracle à laquelle personne jusqu’ici n’a curieusement pensé.Il s’agira tout simplement pour lui, et tout ceux qui en possèdent la science, de blinder nos vaillants soldats de l’Opération Mirador, par des gris gris anti-balle, et le tour est joué !

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que Devi aurait du continuer à uniquement distiller sur Tik Tok ses produits aphrodisiaques qui lui permettent de s’occuper de ses 21 femmes et 123 gosses , au lieu de se mêler de choses aussi sérieuses que la lutte contre le terrorisme, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

