Ouzbékistan : histoire, culture et liens avec le Bénin

L’Ouzbékistan et le Bénin ont établi des relations diplomatiques le 17 août 2005. Les représentants des deux pays ont exprimé leur intérêt à collaborer et à se soutenir mutuellement au sein d’organisations internationales comme les Nations Unies. Cet article vise à présenter l’Ouzbékistan aux Béninois, en mettant en lumière les aspects uniques de ce pays.



Adkhamjon Janobiddinov

Situé au cœur de l’Asie centrale, l’Ouzbékistan est une nation riche de plus de 3 000 ans d’histoire et a joué un rôle clé sur l’ancienne Route de la Soie. L’Ouzbékistan est une destination de choix pour les passionnés d’histoire, avec sept sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et des milliers de merveilles historiques à travers le pays. Des villes comme Samarcande, Boukhara, Khiva et Tachkent, chacune riche de plus de 2 500 ans d’histoire, sont à découvrir.

Le pays est composé de 12 régions, de la République du Karakalpakstan et de la capitale Tachkent. Chaque région possède sa propre beauté et son histoire unique. Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, abrite de nombreuses merveilles architecturales, des bâtiments soviétiques aux gratte-ciel modernes. La ville abrite également l’un des bazars les plus anciens et les plus traditionnels d’Asie centrale, le bazar Chorsu. Samarcande, autre ville fascinante, a été comparée à Athènes, Le Caire et Damas. Vieille de plus de 2 750 ans, Samarcande abrite plusieurs merveilles architecturales telles que la place du Registan, le complexe Shakhi-Zinda, et bien d’autres. Khiva et Boukhara, vieilles de plus de 2 500 ans, sont des musées à ciel ouvert. La ville de Kokand, située dans la vallée de Ferghana, est connue comme la capitale de l’artisanat. La ville abrite de nombreux artistes qui créent des objets artisanaux depuis l’époque de l’ancienne Route de la Soie.

L’Ouzbékistan possède de nombreuses montagnes, comme la chaîne du Chatkal, dans le Tien Shan, et bien d’autres. Une grande partie de la région de Navoi est recouverte par le Kyzylkoum, le plus grand désert d’Asie centrale. Au nord-ouest du pays se trouve la mer d’Aral, également connue pour être le plus grand problème environnemental négligé au monde. En raison d’une mauvaise gestion des ressources en eau pendant l’ère soviétique, la mer, autrefois le quatrième plus grand lac du monde, a perdu plus de 90 % de ses eaux à ce jour. En conséquence, la flore et la faune uniques de la mer d’Aral ont disparu, et des millions de personnes des environs ont été touchées par les tempêtes de sable lors des saisons venteuses, car d’importantes quantités de sel ont été libérées après l’assèchement de la mer.

Cependant, le gouvernement ouzbek prend des mesures pour atténuer l’impact de la mer d’Aral. Les visiteurs apprécient souvent d’explorer son environnement unique et d’en apprendre davantage sur son histoire. Il existe également un cimetière de navires près de la mer, que les visiteurs apprécient particulièrement. Le développement du tourisme dans la région d’Aral a également contribué à améliorer l’économie locale qui dépendait auparavant de la pêche.

Il est également important de souligner les personnages historiques nés dans l’Ouzbékistan actuel, qui ont contribué au développement du monde actuel. Muhammad Al-Khwarizmi, célèbre mathématicien, est né dans l’ancien Khorezm. Al-Khwarizmi a inventé l’algèbre, un concept mathématique fondamental enseigné dans le monde entier aujourd’hui, le nom « algèbre » provenant du titre de son livre « al-jabr » (al jabr w’al muqabala). Il a également inventé les algorithmes, qui ont plus tard conduit à l’invention de l’ordinateur et d’autres technologies modernes.

Malgré la distance géographique qui les sépare, l’Ouzbékistan et le Bénin présentent des similitudes. Premièrement, les deux pays comptent une importante population jeune, signe d’un fort potentiel économique. Dans les deux pays, la famille est considérée comme l’unité fondamentale de la société, servant de base reproductive, socioculturelle et spirituelle/morale. De plus, l’Ouzbékistan et le Bénin possèdent une culture authentique, cultivée depuis des siècles. Ces similitudes contribuent à renforcer et à élargir les liens entre ces nations et à contribuer à un monde harmonieux.

Ibn Sina est un autre personnage historique célèbre originaire d’Ouzbékistan. Plus connu sous le nom d’Avicenne, il est considéré comme l’un des fondateurs de la médecine primitive. Il a écrit le « Canon de la médecine », un ouvrage qui est devenu un texte médical de référence en Orient et en Occident pendant plus de mille ans. Il a également été l’un des premiers à fournir une explication correcte de la pulsation. Al-Biruni est un autre scientifique important né à Beruni, en Ouzbékistan. Biruni a utilisé la trigonométrie pour calculer le rayon de la Terre en mesurant la hauteur d’une colline et l’inclinaison de l’horizon depuis son sommet. Son rayon calculé est de 6 340 kilomètres. Ce chiffre était supérieur de 2 % au rayon moyen réel de 6 371 km, mais il s’agissait d’une prouesse qui surpassait de nombreuses autres contributions scientifiques de l’époque. La liste est longue, car de nombreux autres Ouzbeks ont contribué au développement du monde tel que nous le connaissons aujourd’hui.

18 avril 2025 par