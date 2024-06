Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que jusqu’ici, nul sachant ne peut battre sa coulpe et affirmer qu’il maitrise vraiment les tenants et les aboutissants de cette équipée nigérienne de mes deux Cousins NIC &YABO …Ont-ils été missionnés par Patou ou est-ce une initiative personnelle des deux ?

Il est vrai que la partie ubuesque de leur communiqué conjoint de départ, qui affirme sur fond d’énumération exhaustive de tous les Présidents Nigériens et Béninois depuis les Indépendances, y compris eux-mêmes, que les relations entre le Benin et le Niger ont toujours été un long fleuve tranquille jusqu’ici, est une petite pierre jetée ingénument dans le jardin de Patou. Mais on peut créditer encore mes deux Cousins d’assez de bon sens politique, et penser que ce n’est pas sur BIP Radio que Patou a appris comme tout le monde, leur virée nigérienne…En tout cas, le temps que mettra ce dernier pour recevoir ses deux prédécesseurs au retour sera un indicatif …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez en demandant pourquoi il n’y a pas eu cette sollicitude de vos oncles NIC et YABO envers Buhari en son temps, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

27 juin 2024 par