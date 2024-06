REQUIESCITE IN PACE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que je lève mon verre à la mémoire et à la bravoure de mes Neveux soldats, tombés mardi dernier au front dans la Penjari , sous les balles de la vermine terroriste..

Leur sacrifice ne sera jamais vain, et on enrage en pensant qu’il existe un enfant de ce pays, qui contre quleques biftecks a déclaré que justement dans cette foret , son pays le Benin ; formerait des terroristes pour aller attaquer le voisin Nigérien .Peut-être même que pour un peu plus d’oignons, le Kemi et ses commanditaires seraient capables de dire que ce sont les terroristes " légionnaires Français à la peau noire", qui ont si lâchement tué mes Neveux soldats…Aucune ânerie n’étant jamais assez grande ces temps-ci apparemment, de l’autre côté du fleuve …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que l’uranium désormais peut-être irradie les cerveaux de certains dirigeants la- bas, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

6 juin 2024 par