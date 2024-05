CARREFOUR YAYA-GENDARME

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’on ne peut plus compter sur mon Neveu, l’honorable Gounou Abdoulaye, qui avait trouvé suspect le zèle de son cousin YAYA-Gendarme patron de la Police Républicaine, dans l’opération de répression du non-port de casque, pour encore se prononcer sur celle qui s’annonce ou a déjà commencé contre le défaut de ceinture de sécurité à bord, pour tous les passagers …

Déjà qu’automatiquement l’honorable de KOUANDE, s’était vu révéler par YAYA-Gendarme à la télé, son penchant excédentaire de vitesse au volant, s’il se mêlait de vouloir encore apprécier le zèle à propos de ceinture de sécurité, peut-être qu’il recevra un autre coup en révélation, au dessous de la ceinture …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui proposez aux chauffeurs de Tokpa-Tokpa et autres, comme solution, de se procurer en remplacement des ceintures de sécurité, des cordes à puiser pour attacher leurs nombreux passagers sur leurs sièges, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

