LES DJANGO

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que si porter un casque à moto semble relever du bon sens, mais cette exigence minimum devient depuis peu un casus belli politique au Benin avec des polémiques sur polémiques, dont le but évident est de faire cesser les contrôles policiers et les contraventions actuels, qui semblent vouloir s’installer …

Il est vrai que du temps de mon Cousin YABO, quand il s’était piqué de vouloir instaurer cette mesure qui va de soi dans les pays normaux, il a juste suffi que quelques plaisantins fassent circuler la rumeur que c’est la 1ere dame, ma nièce Chantou , qui aurait fait débarquer au port de Cotonou un bateau de casques à vendre, pour que policiers et gendarmes d’alors soient instruits pour ranger sifflets et carnets de contravention.

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que cette fois-ci ce n’est pas une fausse allégation envers ma Nièce Claudine qui risque de mettre prématurément un terme au contrôle, mais bien le zèle parfois imbécile de certains policiers qui jouent aux django , vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

16 avril 2024 par