1er AVRIL TOUS LES JOURS !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que vendredi dernier était la journée internationale des Nuages, le plus sérieusement du monde instauré par des fonctionnaires de l’ONU. Et si c’était eux qui devaient baptiser le 1er Avril, ce serait naturellement la journée mondiale des fake news, si la tradition ne remontait pas au XVI -ème siècle déjà…

Il faut dire qu’avec le temps, et surtout le développement des Réseaux Sociaux, on finit par avoir l’impression que désormais, tous les jours sont 1er Avril, à la notable et regrettable différence que les vrais 1er Avrils, dans la tradition, les mensonges et autres fake news s’arrêtent à midi où ils sont aimablement démentis par leurs auteurs …

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que la vérité aujourd’hui c’est que les auteurs et la multitude partageuse ne savent même pas que les nouvelles qu’ils véhiculent allègrement sont des fakes, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

2 avril 2024 par