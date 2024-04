13 MILLIARDS DECLASSES

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que l’affaire du stade Mathieu Kerekou, un coup joyau sportif (passé même à nos cousins éléphants mangeurs d’attiéké) après 13 milliards de réfection, et un coup le lendemain, déclassé pour non-conformité aux normes par la CAF, est bien cureuse …

Et il semble bien que si on doit attendre mes petits Neveux et Nièces écrivaillons pour connaitre la vérité, on risque de se contenter des explications passablement ampoulées de quelques petits fonctionnaires de la Fédération Béninoise de Foot, ou du mutisme bruyant de certains connaisseurs du dossier au Ministère des Sports. On peut aussi déjà remarquer que mes Neveux et Nièces les Démocrates si promptes à poser des questions orales au Gouvernement, sont apparemment en pénurie de points d’interrogation sur le sujet…

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que certainement les poulains de de mon Cousin YAYI pensent tenir là enfin un silencieux éléphant blanc, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

