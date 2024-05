CA NE VA PAS OU PLUS ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que lors de la fameuse rencontre pentecostale de Lokossa, mon petit Neveu Homeky en saint esprit descendu sur les ouailles avait trouvé que le gouvernement qu’il a quitté il y a quelques mois après plus de 7ans, avait manqué de social avec une bien ressentie conclusion « Ça ne va pas » !

Il est vrai que celui qui se faisait donner avec beaucoup de ravissement du Agbonnon Junior, n’a pas précisé depuis quand ça ne va plus ; et voilà les méchants jaloux aux yeux de crocodile, demander perfidement sur les réseaux sociaux si c’était depuis le temps où il faisait des fêtes où les convives se lavaient avec du champagne, ou des shows titanesques de mode pour lesquels, Patou lui-même allait jouer au portier sur l’esplanade des Amazones …

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que votre petit cousin adja doit préciser aussi chez qui ça ne va pas , vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

