Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’on espère que la petite lueur de dégel que certains croient apercevoir pour les relations entre la junte Nigérienne et le Benin soit vraie, et dans ce cas, il n’y a aucun risque que d’ici à là, un âne de l’autre coté du fleuve, où on ne se refuse aucune bêtise, ne trouve par exemple que le navire qui s’est échoué sur la belle plage de Fidjrossè dimanche nuit, contenait du pétrole nigérien volé à Sèmè… …

En tout cas, plus sérieusement, à propos de ce navire qui transporterait plus de 200 mille litres de Gas oïl à son échouage, les autorités maritimes et policières n’avaient nul besoin de se gêner pour ériger un cordon sanitaire comme ce fut le cas, pour éviter une quelconque pollution maritime : En quelques heures par les soins de mes neveux pêcheurs toffin, ce contenu polluant se serait retrouvé sur les étals de kpayo dans la ville …

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez qu’il aurait également suffit de livrer la coque aux nombreux jeunes vendeurs de gankpo-gblégblé, pour qu’aujourd’hui mardi seul ne subsistent en la mémoire de ce bateau, que ses photos, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

2 juillet 2024 par