QUID MEA REFERT ?

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que quand le Pape Argentin, mon Cousin François, a voulu que dorénavant, les couples homosexuels soient aussi bénis, Les Mitreux Negres d’ici et d’ailleurs, lui ont fermement signifié que tout le monde catholique ne saurait être éligible à cette bénédiction. Ils n’ont même pas pris la peine de sortir un code électoral pour spécifier les conditions d’éligibilité à la Bénédiction.

Depuis quand sont-ils donc devenus brusquement des spécialistes d’un code électoral, pour lequel ils lancent un raout ce matin avec ticket d’entrée à 2000 francs CFA au Palais des Congres, parce que dans les locaux habituels du Chant d’Oiseau l’opération ne serait pas rentable …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que l’Aumônerie des Cadres catholiques, organisatrice du colloque de ce matin, est bien inspirée de ne pas faire cette aumône politique avec nos quêtes de messe, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

25 avril 2024 par