EVITEZ LE ALLODOGBA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que la sévérité toute républicaine dont font preuve les pouvoirs publics contre le mauvais zèle de quelques policiers ces temp derniers, avec des arrêts de rigueur par-ci et des emprisonnements par-là, est à saluer….

Mais il va falloir que la hiérarchie policière prenne des dispositions contre les effets secondaires de ces mesures exemplaires, parfois prétextes pour nombre d’agents sur le terrain de tomber de Charybde en Scylla dans un zèle prudentiel en fermant les yeux sur la route et ne les garder ouverts que sur Facebook et Tik-tok dans leurs portables, ou sur les popotins des vendeuses ambulantes …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez, que les nombreuses cameras de surveillance en installation dans les villes ne permettront plus les Allodogba policiers, vous êtes tous des pagailleurs !

