L’expert Rizwan Haider, président de la BIIC Bénin

Le banquier international Rizwan Haider est depuis juin 2020, le président de la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) du Bénin.

M. Rizwan Haider est à la tête du Conseil d’Administration de la nouvelle Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) du Bénin. Il a occupé de 2011 à 2016, le poste de Directeur Général d’Orabank. De 1992 à 1998, il a assuré la même fonction à Ecobank Bénin. Il fut également Président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin (APBEF).

M. Haider qui a plus de 30 ans d’expériences bancaires en Afrique préside aussi le Conseil d’Administration de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), mandatée par l’Etat béninois pour la conduite de certains projets du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).

Rizwan Haider conseille également le Chef de l’Etat Patrice Talon sur des questions liées à la finance et à la banque.

La Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC) est née de la fusion entre la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC) et la Banque Internationale du Bénin (BIBE).

Cette fusion-absorption a été actée le 17 juin 2020. La BAIC agréée en 2014, avait à la fin de l’année 2019, 81 milliards de FCFA d’actifs (2,1% du total de bilan des banques au Bénin).

La BIBE dont l’agrément a été retiré par la BCEAO comptait 46 milliards de FCFA au bilan.

A.A.A

4 novembre 2020 par