« L’économie affiche une croissance élevée (...) »

L’année 2020 a été marquée par la pandémie du Covid-19. En dépit de cette crise sanitaire, l’économie béninoise affiche une croissance élevée et une résilience admirable.

Dans son message de vœux de nouvel an 2021 aux Béninois le 31 décembre 2020, le président de la République a affirmé que « malgré la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie de Covid-19 ; les désagréments consécutifs à la fermeture par le Nigeria, de ses frontières toute l’année durant, notre économie affiche une croissance élevée et une résilience admirable ». Pour le président Patrice Talon, « c’est un motif de satisfaction collective ».

« C’est le signe que notre pays s’installe de plus en plus dans le cercle vertueux du sérieux, du travail bien fait et de la bonne gouvernance. Il se métamorphose qualitativement. Le rêve béninois prend ainsi corps progressivement grâce aux performances que nous réalisons dans tous les secteurs pour renforcer notre tissu économique et améliorer nos conditions de vie », a ajouté le chef de l’Etat.

Le taux de croissance économique au Bénin est estimé à 2,3% en 2020 contre une prévision initiale de 7,6%.

A.A.A

1er janvier 2021 par