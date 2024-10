L’agence S&P rehausse la perspective du Bénin

L’agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a confirmé, mercredi 16 octobre 2024, la note ‘BB-’ du Bénin tout en rehaussant sa perspective de ‘stable’ à ‘positive’.

Une résilience des fondamentaux économiques et financiers du Bénin en dépit du contexte international et régional marqué par des incertitudes. Confirmant, la notation de ‘BB-’ du Bénin, l’agence internationale S&P a relevé la vigueur de l’économie béninoise, affichant une croissance de 6,4 % du PIB en 2023, avec des prévisions moyennes de 6,6 % pour les quatre prochaines années. Cette dynamique en cours au Bénin est due aux réformes structurelles du gouvernement béninois, ainsi qu’aux investissements stratégiques tels que le développement de la zone industrielle de Glo-Djigbé et l’extension du Port de Cotonou. Ces initiatives renforcent la diversification de l’économie et améliorent l’attractivité du pays pour les investisseurs.

S&P a aussi noté les avancées notables en matière de gestion budgétaire. Le déficit estimé à 3,7 % en 2024, devrait passer sous le seuil de 3 % dès 2025, conformément aux normes de la communauté régionale. Cette performance est le fruit d’une augmentation des recettes fiscales et d’une meilleure maîtrise des dépenses publiques, appuyée par le programme de réformes soutenu par le Fonds Monétaire International (FMI).

S&P prévoit une réduction progressive de la dette publique. Elle devrait passer de 54,5 % du PIB en 2023 à environ 50 % en 2026. Cette évolution, jugée soutenable, repose sur une discipline budgétaire rigoureuse, une croissance économique soutenue et l’accès du Bénin à des financements concessionnels. L’agence souligne aussi le rôle joué par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) dans la stabilisation des réserves en garantissant la stabilité de la monnaie. Les efforts continus de la BCEAO au cours des cinq dernières années ont été déterminants pour consolider la résilience économique du Bénin.

21 octobre 2024 par ,