L’Indication géographique, ses avantages pour le producteur

En tant que signe pouvant être utilisé sur des produits ayant une origine géographique précise, avec ses qualités, une notoriété et des caractéristiques, l’Indication géographique (IG) offre plusieurs avantages aux producteurs.

Une Indication géographique est un droit de propriété industrielle qui vise à protéger le nom d’un produit ayant une qualité, des caractéristiques ou une réputation liée à son origine géographique. C’est un outil précieux des producteurs, capables de répondre aux exigences et qui facilite la pénétration de marchés internationaux. A travers une Indication géographique, le producteur de simples denrées de base a la possibilité d’exporter en grande quantité, des produits agroalimentaires et artisanaux. Elle permet aux pays en développement, d’empêcher la délocalisation de la production car, ne pouvant être produite que dans un lieu donné ; lequel confère des caractéristiques spécifiques au produit.

Au Bénin, l’ananas pain de sucre du Plateau d’Allada, est la première Indication géographique.

Contrairement aux brevets et marques qui nécessitent des connaissances innovantes et une technologie permettant une application industrielle, les IG reposent souvent sur des connaissances traditionnelles créées et transmises au fil des générations. Une bonne exploitation de l’IG peut permettre aux producteurs de transformer ces connaissances traditionnelles en produits commercialisables.

