L’Eglise catholique ouvre sa banque au Bénin

Par lettre N° 381/DIOC-AB/SP/2022, l’Évêque d’Abomey informe les fidèles Laïcs de son diocèse d’une souscription pour la création d’une banque " ICTUS BANK".

L’Église catholique du Bénin veut créer une banque. Dénommée ICTUS BANK en abrégé ICB, cette structure est une Société Anonyme (SA) avec un capital de dix (10) milliards de FCFA. La part majoritaire doit être prise par les Diocèses, les institutions ecclésiales et les fidèles laïcs. En mettant en place cette banque, l’Eglise Catholique a pour objectif « d’acquérir en toute intégrité son autonomie financière et de contribuer au développement intégral du Bénin et celui de ses filles et fils ».

Selon l’Évêque Eugène Cyrille Houndekon, le diocèse d’Abomey « souhaite siéger en bloc avec ses institutions ecclésiales et ses fidèles laïcs en mobilisant le maximum d’actions dont la valeur nominale est à 50.000 FCFA ». L’Evèque invite les fidèles laïcs à saisir cette opportunité d’investissement. Les souscriptions de parts seront clôturées le 15 septembre 2022.

A.A.A

23 août 2022 par