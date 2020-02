Ifè séduit le public et le jury

Le jeune artiste béninois Ifè a touché le coeur du public et des membres du jury sur la scène The Voice samedi 1er février 2020. Interprétant le titre "Drowning" de Mick Jenkins pour son audition à l’aveugle, le passionné d’art et de musique a su révéler son talent au monde.

Les quatre membres du jury composé de Lara Fabian, Pascal Obispo, Amel Bent et Marc Lavoine ont été séduits par la voix du jeune béninois Ifè. Ce dernier a par sa prestation rendu hommage à son petit frère décédé, il y a trois ans.

Ifè de son vrai nom Franck-Olivier Gnacadja, âgé de 27 ans, a perdu son petit frère en 2016.

Dans une Interview accordée au magazine Télé Loisirs, il a raconté les circonstances de son décès. ‹‹ En 2016, il allait à une soirée avec deux amis en voiture. Le conducteur avait plusieurs grammes d’alcool dans le sang, il a perdu le contrôle du véhicule en traversant un pont. La voiture est tombée dans le fleuve. Deux d’entre eux ont réussi à rejoindre la terre ferme et le troisième, mon petit frère, a été emporté par le courant ››.

Le corps de son petit frère a été découvert un mois après, le jour de l’anniversaire de sa mère. ‹‹ Je ne voulais pas parler de ce drame à la télé pour qu’on ait pitié de moi, mais parce que je le porte toujours en moi ››, a-t-il confié.

Pour Ifè qui a désormais comme coach Marc Lavoine, la musique est tout simplement un moyen de relâcher ses émotions enfouies.

L’émission The Voice 2020 est diffusée tous les samedis sur TF1.

Akpédjé AYOSSO

