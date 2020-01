Un talent béninois à découvrir ce samedi sur TF1

Le Béninois Franck-Olivier Gnacadja de son nom d’artiste Ifè a été présélectionné pour les auditions à l’aveugle de la saison 2020 de l’émission The Voice France de TF1. Passionné d’art et de musique, Ifè passera son audition ce samedi 1er février 2020 en interprétant le titre "Drowning" de Mick Jenkins.

Fils de l’ancien ministre de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme Luc Gnacadja et de l’avocate Huguette Bokpè Gnacadja, Franck-Olivier, âgé de 27 ans, est étudiant aux Beaux-arts de Paris. L’artiste est habitué à chanter sur des petites scènes avec ses amis. La musique est tout simplement pour lui « un moyen de relâcher ses émotions enfouies ».

Pour le passage de cette étape d’audition à l’aveugle, le jeune Béninois a déjà le soutien de toute sa famille et de ses fans. L’émission The Voice France sera diffusée samedi sur TF1 après le journal de 21 heures.

Akpédjé AYOSSO

31 janvier 2020 par