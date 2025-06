13 décès après le chavirement d’une barque

Une pirogue transportant des passagers et des marchandises a chaviré mercredi 25 juin 2025, sur le fleuve Niger. Le bilan fait état de 13 morts et des rescapés.

Mercredi noir sur le fleuve Niger. Une pirogue transportant des passagers et des marchandises a chaviré sur ce fleuve qui sert de frontière naturelle entre le Bénin et le Niger. Le bilan selon des sources locales, est de 13 morts et des rescapés.

Le fleuve Niger est officiellement fermé depuis deux ans environ. Ceci, en raison des tensions diplomatiques survenues entre le Bénin et le Niger, suite au renversement du régime démocratique en place dans le pays. Pour l’heure, aucune réaction officielle après ce drame.

