Une affaire de 18 millions F oppose une veuve et sa belle-famille

A Abomey-Calavi, une veuve a assigné sa belle-famille et l’ami de son défunt mari en justice pour vol présumé d’une somme de 18 millions de francs CFA, disparus après le décès de son époux.

Une veuve et sa belle-famille devant le tribunal pour une affaire de vol de numéraire. Selon les faits rapportés par Bip radio, tout a commencé le 11 juin 2025, jour du décès du mari de la veuve à Lomé au Togo. Dans la précipitation de rapatrier le corps au Bénin, la veuve dit avoir oublié une importante somme d’argent (18 millions de francs CFA), cachée dans deux sacs à l’intérieur de leur chambre commune, dont elle dit être la seule détentrice des clés. Selon ses déclarations, l’ami de son mari et des membres de sa belle-famille se seraient introduits dans la chambre et auraient emporté les sacs à son insu.

A la barre, les mis en cause ont rejeté les accusations dont ils font l’objet. Ils soutiennent que la veuve est repartie avec tous ses effets personnels, le jour même où son mari est décédé.

Le juge fait remarquer qu’aucune trace de l’argent présumé volé, n’apparaît ni dans les procès-verbaux de police, ni dans les dépositions au parquet. Le dossier est renvoyé au 24 juillet 2025, pour réquisitions et plaidoiries.

F. A. A.

7 juillet 2025 par ,