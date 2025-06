Deux jeunes hommes se noient dans un puits à Djougou

Au quartier Djèroga, dans l’arrondissement de Bougou, commune de Djougou, deux jeunes hommes ont perdu la vie par noyade dans un puits ce lundi 23 juin 2025.

Lundi noir à Djougou. Dans cette commune du département de la Donga, deux jeunes hommes ont perdu la vie dans un puits à Bougou. Selon Banouto, l’un des jeunes est un gardien et devrait se rendre au terrain de sport pour l’entrainement. En attendant son second pour le remorquer, il prend la route en marchant. Mais malheureusement, rapporte le média, il a fini sa marche au bord d’un nouveau puits, près d’une nouvelle maison en construction. Quelques minutes plus tard, son second, un jeune étudiant, arrive au niveau du puits et aperçoit les chaussures de son frère près de ce puits.

Au bord du puits, il entend les cris d’appel au secours de ce dernier, et décide de le sauver. Une fois à l’intérieur, il se rend compte qu’il ne peut pas le sauver comme il l’avait pensé.

Alors que les deux jeunes se débattaient pour sortir du puits, le voisinage a alerté la population. Malheureusement, ceux qui sont venus en renfort n’ont pas pu sauver les deux jeunes. Leurs corps inertes ont été sortis de l’eau sous le regard impuissant des témoins, leurs parents et proches, renseigne le site.

Informées, les autorités locales ont alerté la police qui s’est déplacée sur les lieux. Après les constats d’usage, le procureur a ordonné la remise des dépouilles aux familles éplorées pour inhumation.

F. A. A.

24 juin 2025 par ,