Un mort et un blessé grave à Bantè

A Bantè, dans le département des Collines, la collision entre un bus de transport en commun et un motocycliste fait 1 mort et 1 blessé grave.

Grave accident de circulation à Bantè. Un bus de transport en commun a percuté un motocycliste et son passager. Le drame selon Le Potentiel, a lieu à la hauteur de la pharmacie de la ville. Le motocycliste voulait traverser la route quand il a été percuté par le véhicule qui roulait à vive allure.

Sur le champ, le passager qui serait l’épouse du conducteur de la moto, est passée de vie à trépas. L’époux quant à lui est grièvement blessé et conduit à l’hôpital.

L’excès de vitesse du bus qui appartiendrait à la compagnie Fofana, serait la cause de l’accident qui a coûté la vie à cette femme. Une enquête est ouverte.

F. A. A.

13 juillet 2025 par ,