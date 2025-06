Un camion en stationnement provoque un accident à Tchaourou

A Papané, localité située dans la commune de Tchaourou, département du Borgou, des blessés graves ont été enregistrés ce dimanche 8 juin 2025, à la suite d’un accident de circulation. Un camion mal stationné est à l’origine du drame.

Des occupants d’un véhicule léger se sont retrouvés sous un camion ce dimanche 8 juin 2025 à Papané, non loin de l’hôpital. Ceci, du fait de l’incivisme de conducteurs de gros-porteurs qui font des stationnements défectueux sur les axes routiers, et sans signalisation.

Le véhicule léger après avoir percuté le camion, a fait un tonneau avant de se retrouver sur le flanc. Il a fallu l’aide des riverains pour secourir et conduire les victimes à l’hôpital.

F. A. A.

