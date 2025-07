1,2 tonne de stupéfiants arraisonnés à Sèmêrê

Un véhicule transportant des produits psychotropes a été intercepté dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 juillet 2025, par le commissariat de Police de Sèmêrê, dans le département de la Donga. Le véhicule immatriculé au Togo transportait plus d’une tonne de produits prohibés.

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, la Police réalise une grosse prise à Sèmêrê. 1240 Kg de produits psychotropes dissimulés dans des sacs et des paniers ont été saisis dans cette localité de la commune de Djougou. Le véhicule transportant le produit prohibé selon nos sources, est immatriculé au Togo.

Au cours du contrôle d’usage qui a permis de l’intercepter, le chauffeur aurait fait croire aux forces de sécurité, qu’il transportait des poissons, et surtout, des fretins. Il a fallu la vigilance des hommes en uniforme pour découvrir le pot aux roses.

Une enquête devrait être ouverte pour faire la lumière sur cette cargaison de stupéfiants ; sa provenance ainsi que sa destination, et les personnes impliquées dans ce trafic.

