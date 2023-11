Hausse des prix en octobre 2023 au Bénin

Le niveau général des prix à la consommation au Bénin en octobre 2023, a enregistré une hausse pour ressortir à 108,4 contre 107,5 par rapport au mois précédent. Cette hausse est justifiée par l’augmentation des prix des produits de grande consommation.

Hausse de l’Indice Harmonisé des Prix à la consommation du mois d’octobre 2023. Selon le bulletin mensuel de l’INStaD, l’indice est ressorti à 108,4 contre 107, 4 en septembre 2023. Cet accroissement observé résulte essentiellement de la hausse des prix des produits des fonctions : « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+2,2%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+0,5%).

Les produits légumes frais en fruits ou racine ont augmenté (+20,0%) en raison de la saison de la tomate fraîche et de la rareté de l’oignon rond frais importé du Niger. A cause de la saison des pluies, les produits poissons et autres produits séchés et fumés sont aussi en hausse de (+4,3%). Le groupe de produit « Combustibles solides » (+2,4%), ont aussi contribué à cette augmentation.

« Les évolutions observées ont été modérées par le repli observé au niveau des « Céréales non transformées » (-0,4%), à cause de l’amélioration de l’offre du maïs en grains séchés dans les marchés ; « Carburants et lubrifiants » (-0,2%), en lien avec la baisse des prix de l’essence kpayo », informe le bulletin de l’INStaD. Le taux d’inflation au niveau national au titre du mois d’octobre 2023, est ressorti à +3,2%, soit une baisse de -0,3 point de pourcentage par rapport à celui du mois précédent.

13 novembre 2023 par