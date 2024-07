GOZEM célèbre ses Champions en fin de contrat

Plusieurs conducteurs de la société GOZEM ont été célébrés ce vendredi 12 juillet 2024. En fin de contrat pour la plupart, ces conducteurs communément appelés ‘’Champions’’ ont reçu leurs certificats au cours d’une cérémonie présidée par le directeur général, Didier THEZE, et son adjoint, Ange AMEGNIKOU.

GOZEM salue le mérite de ses Champions. Ceux dont les contrats sont arrivés à échéance ont reçu leurs certificats ce vendredi 12 juillet 2024.

Le directeur général a félicité à cette occasion, les récipiendaires pour le travail acharné qu’ils ont abattu, ainsi que la résilience et la passion dont ils ont fait preuve. Ils constituent selon Didier THEZE, des « exemples inspirants pour tous ». « Grâce à eux, la société a pu fournir des services de mobilité sûre, sociables et innovants pour des milliers de clients à travers le Bénin », a-t-il témoigné. « En terminant leurs contrats, ces chauffeurs font preuve de compétence mais aussi d’une certaine loyauté et d’un engagement certain », a poursuivi le directeur général mettant l’accent sur la loyauté et l’engagement, valeurs chères à la société qu’il dirige.

Des Champions auteurs de réalisations clés à Gozem

Selon la responsable du financing, GOZEM depuis son lancement a fait des progrès remarquables dans le domaine de la mobilité en Afrique. Et ces progrès selon Carène AGBODJOGBE, n’ont été possibles que grâce aux Champions, acteurs de réalisations clés, relatives entre autres, à la croissance et l’expansion des services de qualité ; l’innovation technologique et la sécurité et la confiance.

Pour ce qui concerne la croissance et l’expansion, GOZEM grâce à l’effort conjugué de tous ses Champions a pu s’étendre, offrant des services de mobilité de qualité à des milliers de clients à travers le Bénin, voire au-delà. La présence de ces Champions s’est renforcée et la société selon la responsable du financing, a pu bénéficier de nouveaux marchés.

Du point de vue de la qualité du service, la satisfaction des clients est au cœur des préoccupations quotidiennes de l’administration. Carène AGBODJOGBE après l’avoir rappelé, a précisé que les Champions y ont joué un rôle très important et déterminant, en maintenant à un niveau élevé, la qualité de service. Ce qui fait de GOZEM, une société réputée pour sa fiabilité et son professionnalisme. Elle a évoqué à titre illustratif, le taux de -1% d’accident constaté du fait de l’utilisation des services et de transport GOZEM, à moto, à tricycle ou par les véhicules.

Au sujet de l’innovation technologique, les Champions selon la responsable du financing, ont été des acteurs clés dans l’adoption et la mise en œuvre de nouvelles technologies et fonctionnalités. A l’en croire, leur feedback constant et leur adaptabilité ont permis à GOZEM d’innover et de s’améliorer au quotidien.

Enfin, la sécurité et la confiance aussi bien des passagers que des Champions est une préoccupation fondamentale pour l’administration de GOZEM. Et pour garantir ce niveau de sécurité, chaque Champion bénéficie d’une formation sur les règles de sécurité.

Des changements significatifs dans la vie des Champions

« Je ne m’y attendais pas. Si GOZEM avait existé plus tôt, je ne serais plus à ce niveau », a confié François CHANGOBIYI, rappelant ses expériences malheureuses au sein d’autres entreprises et auprès de particuliers. Très heureux de sa nouvelle vie, le Champion après avoir exprimé ses remerciements, a formulé les vœux de longue vie à la société.

« Je fais partie des premiers champions de GOZEM. 05 ans après le lancement des services de la plateforme, j’ai mon propre véhicule, j’ai construit ma maison, et payé la formation de mes enfants. GOZEM m’a permis d’aller de l’avant. Un homme qui cherche à évoluer, doit se battre et s’organiser pour atteindre ses objectifs », c’est ce qu’a confié pour sa part, Prosper HESSA, l’un des Champions distingués.

« J’étais dans une situation difficile au CNHU quand je me suis lancé dans l’aventure GOZEM. A l’époque, je vivais en location. Mais à la date d’aujourd’hui, j’ai déjà mon domicile. L’expérience GOZEM fut une belle expérience », a témoigné Thierry FIOGBE. Il n’a pas manqué d’exhorter les autres conducteurs à rejoindre le réseau des Champions de GOZEM.

Laure TOGBE AGOLI-AGBO, cheffe annexe Littoral de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), Poupette TOGNON, manager région Sud de Moov Africa, et Guy KPONAN, directeur des risques d’entreprises de SANLAM Bénin, ont pris part à la cérémonie de distinction. Partenaires de GOZEM, ils ont salué la qualité du service de mobilité de la société.

