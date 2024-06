Eric Kehinde Ogunleye nommé directeur de l’Institut africain de développement

La Banque africaine de développement (BAD) a nommé M. Eric Kehinde Ogunleye, macroéconomiste chevronné, au poste de directeur de l’Institut africain de développement à compter du 1er juin 2024.

De nationalité nigériane, M. Ogunleye a près de vingt ans d’expérience dans les domaines de la macroéconomie et de l’économie du développement, du renforcement des capacités, de la gouvernance publique et de la réforme réglementaire, du suivi et de l’évaluation, ainsi que du conseil en matière de politiques.

Au cours de sa carrière, il a notamment conçu et dirigé des initiatives de renforcement des capacités et de conseil en matière de politiques innovantes et spécifiques au contexte aux plus hauts niveaux de la gouvernance nationale, établissant d’importants partenariats à l’échelle mondiale et produisant des résultats et impacts marquants.

M. Eric Kehinde Ogunleye a précédemment occupé les fonctions de responsable de l’Institut africain de développement et de chef de la Division de la gestion des politiques de l’Institut. Il a également été conseiller de l’économiste en chef et vice-président du complexe chargé de la Gouvernance économique et de la Gestion des connaissances de la Banque.

Le macroéconomiste nigérian a joué un rôle déterminant dans la conception et la mise en œuvre de la Stratégie de renforcement des capacités du Groupe de la Banque (2021-2025) et des initiatives connexes, notamment l’Académie de gestion des finances publiques pour l’Afrique et l’Académie de gestion macroéconomique pour l’Afrique.

M. Ogunleye a fortement amélioré les cliniques de renforcement des capacités institutionnelles et fiduciaires, qui touchent désormais vingt portefeuilles de pays en moyenne chaque année, améliorant ainsi la qualité des opérations et des portefeuilles de la Banque dans les pays africains.

En décembre 2022, M. Ogunleye a lancé avec succès l’Académie de gestion des finances publiques pour l’Afrique, proposant une formation structurée de dix-huit mois sur l’ensemble du cycle et de l’écosystème de la gestion des finances publiques et de la dette. Cette initiative a permis de former plus de 145 fonctionnaires de 45 pays africains en tant qu’experts en gestion des finances publiques. Il est à la tête de plusieurs projets d’assistance technique, notamment en matière de modélisation macroéconomique et de dialogue sur les politiques, afin de trouver des solutions aux problèmes de développement persistants et émergents auxquels les pays d’Afrique sont confrontés. Il a également forgé de nombreux partenariats mondiaux, continentaux, régionaux, nationaux et infranationaux pour soutenir ces initiatives.

Avant de rejoindre la BAD, il a exercé les fonctions d’assistant spécial du président du Nigéria pour le commerce international et les finances, puis de conseiller spécial du conseiller économique principal du président. Il a joué un rôle essentiel dans la recherche en matière de politiques, de renforcement des capacités institutionnelles, de suivi et l’évaluation des politiques socio-économiques. Il a contribué au plan de relance économique et de croissance du Nigéria, qui a permis au pays de sortir de la récession. En outre, M. Ogunleye a été consultant à long terme (macroéconomiste pays) au sein du Département pays du Nigéria du Groupe de la Banque, coordonnant l’analyse macroéconomique au Nigéria et soutenant le portefeuille diversifié de projets de développement de la Banque.

M. Ogunleye a également été chercheur au Centre africain pour la transformation économique, chercheur doctorant à l’Institut mondial de recherche sur l’économie du développement de l’université des Nations unies, stagiaire en recherche doctorale à l’Organisation mondiale du commerce et consultant international en recherche à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Il a également enseigné et mené des recherches en tant que maître de conférences à l’université de Calabar, au Nigéria.

Il est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en économie de l’université d’Ibadan, au Nigéria, d’une licence en économie de l’université de Calabar, au Nigéria, d’un certificat de Cambridge en programme avancé sur la refonte de l’économie du développement en Afrique, et d’un certificat exécutif en politique publique de l’université de Harvard.

Exprimant sa gratitude pour cette nomination, M. Ogunleye a déclaré : « Je suis très touché, honoré et heureux de la confiance que m’accorde le président Akinwumi A. Adesina en me nommant à ce poste. Je suis profondément fasciné par son goût constant pour l’excellence et la reconnaissance des talents, et je l’apprécie à sa juste valeur. Je saisis cette occasion pour renouveler mon engagement envers la Banque, son leadership et les pays membres régionaux en réitérant mon soutien au renforcement des capacités institutionnelles sous toutes leurs formes dans les pays membres régionaux ».

Évoquant cette nomination, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi A. Adesina, a commenté : « J’ai le plaisir de nommer Eric Kehinde Ogunleye au poste de directeur de l’Institut africain de développement. Eric est un leader ciblé et stratégique qui possède une expertise de premier ordre dans les domaines clés du soutien au renforcement des capacités institutionnelles des pays membres régionaux. Je suis convaincu qu’il continuera à tirer parti de sa vaste expérience et de son partenariat mondial dans tous les domaines du renforcement des capacités en vue d’une mise en œuvre à grande échelle pour nos pays membres régionaux ».

