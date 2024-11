Entrepreneure en lumière, l’initiative de la CCI Bénin qui promeut les cheffes d’entreprises

C’est par une grande soirée de distinction que la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a clôturé les Journées de l’entreprenariat féminin, une initiative mise en place pour promouvoir et accompagner ces braves femmes qui concourent à la création de richesse dans le pays. Plusieurs d’entre elles ont reçu un trophée ce vendredi 22 novembre 2024, lors de la soirée qui a eu pour cadre, le jardin de l’institution consulaire.

Le vice-président de la CCI Bénin, Casimir MIGAN après un vibrant hommage à la femme, a salué le rôle important qu’elle joue dans l’économie des nations. Pour lui, c’est la « pierre précieuse qui mérite toute sa place dans l’économie des nations ». A travers l’initiative Entrepreneure en lumière, la CCI Bénin selon son vice-président, entend « reconnaître la place et toute la valeur de la femme, la promouvoir dans les entreprises, dans les grandes sphères de décision, et les encourager dans leurs différentes initiatives. « Entreprendre n’est pas aisé. A plus forte raison, lorsqu’il s’agit de la femme », a-t-il laissé entendre saluant ces valeureuses femmes qui déploient chaque jour leurs énergies, démontrant ainsi leurs capacités à se hisser au même titre et au même rang que les hommes, initier et entreprendre comme des hommes.

Convaincue qu’avec ces femmes l’économie du pays va prospérer, la CCI Bénin a prévu trois choses pour elles au cours de l’année 2025. L’annonce a été faite par le secrétaire général, Raymond ADJAKPA ABILE. La première d’après lui, est relative à la production d’un reportage au profit des femmes distinguées au cours de la soirée, et qui sera diffusé sur tous les canaux digitaux de l’institution consulaire. Le but selon le secrétaire général, est de les faire connaître davantage du grand public et de susciter le désir d’entreprendre chez plusieurs autres femmes. La 2e chose prévue pour elle, consiste à mettre à leur disposition, le programme IMPULSE, un programme d’accélération qui leur permettra d’aller encore plus loin dans leurs entreprises. Enfin, la CCI Bénin va leur faciliter l’accès aux financements. Ceci, grâce aux nombreuses conventions qu’elle a signées avec les Banques.

Témoignages de reconnaissance

Nadia ADANLE, responsable de Couleur Indigo a exprimé sa reconnaissance à la CCI Bénin pour l’évènement qui valorise la femme autrement. Elle dédie son trophée à toutes les personnes qui travaillent avec elle, ces braves femmes et surtout les personnes vivant avec un handicap, et qui ont fait de son entreprise, ce qu’elle est aujourd’hui. « Je nous invite, nous les femmes à continuer tous les jours à relever le défi. Quand on est femme entrepreneure, on est entrepreneure d’un système d’entreprises. Nous avons l’entreprise familiale, l’entreprise affective et l’entreprise professionnelle, et après, nous avons-nous-mêmes que nous devons gérer comme entreprise », a indiqué la lauréate.

A sa suite, Monique BIOKOU, promotrice de Moonri a exprimé ses remerciements à la CCI Bénin qui fait beaucoup pour les femmes entrepreneures.

Alida AHOUNADJINOU, transformatrice des plantes aromatiques et médicinales s’est dite très honorée de la distinction qu’elle dédie aux femmes entrepreneures membres de son association. Elle a exprimé le vœu de rencontrer les femmes du bureau de ladite association à la prochaine édition de l’initiative Entrepreneure en lumière.

Sur 60 candidatures, 15 ont été distinguées au terme d’un processus de diagnostic de leurs entreprises.

