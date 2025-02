En images les logements sociaux en phase de commercialisation à Ouèdo

Le gouvernement béninois va procéder dès le jeudi 20 février 2025, à la commercialisation des 20 000 logements sociaux construits dans la cité de Ouèdo à Abomey-Calavi.

Bonne nouvelle. La commercialisation des 20 000 logements sociaux réalisés à Ouèdo, dans le cadre du Programme d’action du gouvernement démarre le jeudi 20 février 2025. Il s’agit de logements ayant une architecture moderne et meublés. Leur réalisation intègre l’éclairage et une ventilation naturelle. De nombreux équipements de proximité, tels que des écoles et collèges, des centres médicaux, des commerces, des espaces verts, etc sont prévus.

Pour l’acquisition, deux options sont disponibles. Il s’agit de la location-accession et l’acquisition vente.

La location-accession permet au locataire de devenir propriétaire de son logement au fil du temps. Concrètement, le locataire paie un loyer mensuel, qui est calculé pour lui permettre de devenir propriétaire après un certain nombre d’années. La durée de l’acquisition peut varier entre 17 et 25 ans, selon le type de logement choisi. Une fois la période de location terminée, le locataire devient propriétaire du logement.

L’offre vente permet d’acquérir le logement par paiement direct ou par crédit bancaire.

