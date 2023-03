Elèves et étudiants découvrent le projet GDIZ

La Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a organisé ces derniers jours, une série de journées portes ouvertes. Dénommée ‘’GDIZOpenDays’’, l’initiative vise à faire découvrir le vaste projet d’industrialisation du Bénin aux élèves et étudiants.

Des apprenants en visite à la GDIZ. Plus de 1000 élèves et étudiants ont participé ces derniers jours, aux GDIZOpenDays. Ces journées portes ouvertes organisées par la SIPI-BENIN et l’APIEx, ont été l’occasion pour les jeunes apprenants, de découvrir le projet GDIZ, et de s’imprégner de la politique d’industrialisation du gouvernement à travers la transformation des matières premières produites au Bénin. Les différents métiers et opportunités au sein de la zone industrielle leur ont été également exposés.

Les responsables de la SIPI-BENIN et de l’APIEx ont encouragé ces jeunes au cours des échanges, à exceller dans leurs études. Avenir du pays, ils seront les acteurs importants de l’industrialisation, ont-ils fait savoir.

GDIZ est une zone industrielle intégrée, développée sur une superficie de 1.640 ha, et dédiée à la transformation locale de produits agricoles tels que le coton, les noix de cajou, l’ananas, les noix de karité et le soja, etc. Le but visé est de « créer de florissantes chaînes de valeur allant de l’approvisionnement en matières premières à l’exportation de produits finis, en passant par la transformation des ressources ».

Après une première phase de 400 ha, plus de 36 entreprises intervenant dans les secteurs du textile, les motos électriques, l’industrie pharmaceutiques etc, se sont déjà installées.

