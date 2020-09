Ecocity produit des tomates sur les toits d’immeuble à Cotonou

La production de tomates sur le toit d’un immeuble de Cotonou, c’est l’un des projets des entrepreneurs de Sèmè-City en cours de mise en œuvre.

Dans le but de renforcer la lutte contre la pandémie du Covid-19, divers acteurs de l’écosystème de l’innovation au Bénin sous le leadership de l’Agence de Développement de Sèmè City, se sont mobilisés au sein la Task Force Innovation Covid-19.

La production d’une alimentation bio en ville a été identifiée au départ comme l’une des solutions, trouvée pour faire face à la rupture d’approvisionnement de denrées alimentaires sur le marché béninois.

EcoCity a confectionné et installé, il y a deux mois, des bacs de jardinerie pour la culture de tomate sur le toit d’un petit immeuble de Cotonou.

Selon un article du Responsable Pôle Compétences & Carrières à Sèmè-City Olivier Dionigi, la startup « EcoCity commercialise les intrants pour la production agricole, l’accompagnement personnalisé de fermes pour augmenter le rendement et la qualité de récoltes bio allant de l’audit de terrains au conseil, en passant par la formation, le suivi voire la gestion déléguée d’exploitations agricoles ».

Pour les bacs potagers sur le toit, poursuit Olivier Dionigi, « EcoCity propose une offre packagée bac + semis + biocompost + biopesticide + formation + suivi pendant 2 mois ».

Grâce à la compétence des agriculteurs-formateurs, des solutions ont été trouvées aux attaques de chenilles, parasites.

L’activité a permis d’avoir une quantité de tomate non négligeable de bonne qualité puisqu’il s’agit d’une production bio.

L’agriculture urbaine, production de fruits, de légumes, de plantes ou de type d’aliments possède de nombreux avantages. Elle peut être pratiquée « n’importe où s’il y a du soleil et de l’air (terrasse, cours dallée ou bétonnées) ».

