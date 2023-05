Ecobank révolutionne les transactions bancaires avec deux innovations

Ecobank Bénin offre à sa clientèle une expérience bancaire plus rapide et plus efficace grâce à des innovations digitales récemment mises en place. Les usagers de cette institution financière peuvent bénéficier de services bancaires encore plus rapides et pratiques grâce à deux nouveautés majeures : les guichets automatiques de banque pour les dépôts en espèces (GAB DE DÉPÔT) et les bornes de remise de chèques interbancaires.

Ces nouveaux services permettent aux clients et usagers d’Ecobank d’effectuer rapidement des opérations bancaires, sans avoir à se rendre à la caisse. Les dépôts d’espèces peuvent être effectués au Guichet Automatique sur un compte en moins de cinq minutes, avec la délivrance immédiate d’un récépissé. Tout ce dont le client a besoin, c’est de son numéro de téléphone, des intitulé et numéro du compte bénéficiaire. Cette innovation est disponible dans plusieurs agences d’Ecobank, notamment la galerie GAB de l’Agence Principale à Ganhi, l’agence Ecobank Akpakpa, l’agence Ecobank Godomey Route de Ouidah et l’agence Ecobank Porto-Novo. Outre ces agences, le GAB Dépôt se trouve également dans un espace de self-service spécialement aménagé par la Banque Panafricaine à la station Bénin Petro avant le Rond-Point Erevan sur la Route de l’Aéroport.

Comment faire un dépôt d’espèces sur les GAB DÉPÔTS de Ecobank

Cet espace dénommé « Ecobank Direct », permet non seulement aux clients d’Ecobank d’effectuer les retraits et les dépôts en espèces sur leurs comptes, mais également de bénéficier de la deuxième innovation évoquée au début de cet article : la borne de remise de chèque interbancaire. Cette borne permet aux clients de procéder aux remises de chèques autres banque sur leurs comptes Ecobank de manière autonome. En quelques étapes faciles, le client peut saisir les informations du compte bénéficiaire, scanner le chèque et se faire délivrer un récépissé automatique. Cette innovation est pratique pour les clients car ils ont la possibilité d’effectuer la remise de chèque à n’importe quel moment de la journée dans cet environnement dédié aux opérations en self-service.

En plus de l’espace Ecobank Direct qui permet simultanément aux clients de faire des dépôts en espèces sur leur compte au GAB de dépôt et des remises de chèques, le tout en un seul endroit, Ecobank a également mis en service la borne de remise de chèques au niveau de l’agence Principale de Ganhi et des agences d’Etoile et de Parakou.

Les clients peuvent également effectuer diverses opérations bancaires à distance grâce à l’application Ecobank Mobile, qui leur permet de recharger une carte prépayée, de générer de codes de Xpress Cash, de créer et de recharger une carte virtuelle ou encore de consulter leur solde, etc. Cette plateforme de banque digitale est encore plus accessible via le code USSD*826# depuis n’importe quel téléphone (même sans Internet).

Grâce à ces innovations, Ecobank Bénin est considérée comme la banque la plus digitalisée du Bénin et a remporté en 2022 le titre de « Banque de l’Année » au Bénin. En proposant des services bancaires pratiques et efficaces à ses clients, la banque panafricaine confirme une fois de plus son statut d’acteur majeur du paysage bancaire béninois.

Comment faire des remises de chèque sur les bornes digitales de Ecobank

