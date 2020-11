Ecobank lance ’’Ellever’’ dédié aux femmes entrepreneures

’’Ellever’’, c’est le nouveau programme développé par la Banque panafricaine Ecobank afin d’aider les entreprises féminines à réussir. Le lancement a été fait ce vendredi 27 novembre 2020 par la ministre du Développement à la Base de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes du Togo, Mme Myriam Dossou D’Almeida au cours d’un webinaire ayant réuni les responsables et clients d’Ecobank.

Près de 26% des femmes d’Afrique, soit 140 millions de femmes créent ou dirigent une entreprise. C’est l’un des taux les plus élevés du monde. Les femmes représentent environ la moitié de la population d’Afrique et investissent jusqu’à 90% de leurs revenus dans leur famille et la communauté.

Selon le Directeur Général du Groupe Ecobank Ade Ayeyemi, le programme Ellever a été conçu dans un contexte où « les entreprises féminines en Afrique sont confrontées à un énorme retard en terme de renforcement des capacités et des difficultés pour accéder plus largement au marché ». Leur déficit de financement est estimé à 42 milliards de dollars US par l’Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique.

Dans le but de contribuer au développement économique et social du continent, Ecobank a donc décidé de donner aux femmes les moyens de diriger avec succès des entreprises.

Une gamme de solutions visant à aider les entreprises féminines

Présenté par Josephine Anan Ankomah, Directrice Exécutive du Groupe Ecobank, Banque Commerciale, Ellever est un programme créé pour les entreprises axées sur les femmes. Il propose des solutions commerciales et différenciées visant à libérer le potentiel entrepreneurial des femmes dans 33 pays africains à travers des services financiers et non financiers.

« Ellever s’adresse aux entreprises enregistrées et référencées comme appartenant à des femmes ; gérer par des femmes ; ayant un fort pourcentage de femmes employées ou fabricants des produits utilisés par les femmes », a expliqué Josephine Anan Ankomah.

Les produits financiers personnalisés comprennent : des solutions de gestion de trésorerie ; des solutions numériques et les produits de prêts assortis avec des conditions avantageuses.

« Nous souhaitons activer au moins 5.000 femmes entrepreneures par an et prêter annuellement un minimum de 100 millions de dollars de crédits aux femmes entrepreneures », a déclaré la directrice Exécutive du Groupe Ecobank.

Quant aux services non financiers, ils sont axés sur le perfectionnement des femmes entrepreneures via la formation et le mentorat en collaboration avec l’Académie Ecobank. Le programme offre également un accès aux marchés via une présence en ligne.

Ecobank s’engage a formé « au moins 250 femmes, chefs d’entreprises chaque année dans le cadre du programme « Women’s Business Leadership Academy ».

Pour la mise en œuvre du programme, des bureaux ’’Ellevate’’ ont été mis en place dans tous les 33 pays africains où la Banque est présente.

Des solutions numériques pour faciliter l’expansion des entreprises

Le lancement d’Ellever par Ecobank a été l’occasion pour la Fondatrice et Directrice du ‘Cameroon Youth School Tech Incubator’ (CAYSTI), Arielle Kitio Tsamo, d’aborder la question liée à l’utilisation des solutions numériques. Ces dernières peuvent faciliter l’expansion des entreprises dirigées par des femmes en Afrique, dans la mesure où elles permettent de mieux gérer la mobilité (télétravail, vidéoconférence). Les outils numériques favorisent aussi une bonne productivité, visibilité et un accroissement du chiffre d’affaires.

Au cours de ce webinaire, la Sénégalaise Dédée Ba Gueye a parlé de son parcours de femme, chef d’entreprise. Elle est fondatrice de ‘’Technologies Service’’, une PME basée à Dakar et spécialisée dans la fourniture de biens et services pour le secteur médical. Pour elle, le programme « Ellever doit sortir de la stratégie marketing et mettre les femmes aux défis » en leur apportant les ressources financières et un accompagnement technique.

Procédant au lancement d’Ellever par Ecobank, Mme Myriam Dossou D’Almeida, représentant le Premier ministre du Togo a exposé les initiatives pouvant permettre aux gouvernements de créer un environnement propice aux entreprises dirigées par des femmes. Elle a félicité Ecobank pour son programme Ellever qui permettra « de donner aux femmes d’Afrique la possibilité de prospérer et de prendre la place qui leur revient dans le développement économique de nos pays ».

A.A.A.

27 novembre 2020 par