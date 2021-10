Ecobank étend sa solution de transfert d’argent à toute l’Europe

Rapidtransfer International, la solution de transfert d’argent entre l’Europe et l’Afrique du groupe panafricain bancaire Ecobank, étend désormais son offre à toute l’Europe. Couvrant déjà les corridors les plus importants dont Royaume-Uni-Nigéria ou France-Sénégal, l’application sera désormais disponible dans neuf pays européens supplémentaires dont la République tchèque, la Pologne et Malte. Un an seulement après son lancement, cette étape d’expansion confirme la solidité du modèle économique et de l’application sur son marché principal qu’est la France.

Lancée en novembre 2020, cette solution cible toute personne souhaitant transférer des fonds depuis l’Europe vers les pays africains où Ecobank opère. Avec une dimension innovante à travers un parcours client 100 % digital, une large couverture géographique, un ADN panafricain et des coûts de transfert compétitifs et transparents, Rapidtransfer International se positionne comme le partenaire de référence des diasporas africaines qui veulent rester connectées au continent.

Après une hausse continue du volume de transfert ces dernières années (9,6 % en 2018 et 3,5 % en 2019), la crise a fait marquer le pas aux flux français et plus globalement européens tout en restant solides en 2020, avec une baisse plus légère qu’anticipée par les institutions internationales. Dès 2021, la Banque mondiale anticipe une reprise à la hausse des flux financiers à destination de l’Afrique subsaharienne.

La pandémie et ses conséquences ont néanmoins contribué à l’accélération des changements structurels de la nature des transferts d’argent, notamment avec un recours accru à la dématérialisation de ces transferts via les applications de transfert d’argent, ainsi qu’un intérêt croissant des membres de la diaspora pour le financement de projets porteurs de sens sur le continent. Avec Rapidtransfer International, les équipes digitales de Ecobank ont su accompagner ces tendances de fond en proposant une solution digitale répondant aux besoins et aspirations des diasporas africaines.

Guillaume Pambrun, Directeur général de Africa Rapidtransfer SA, a déclaré : « En moins d’un an d’activité, Rapidtransfer International a déjà su créer une véritable communauté d’utilisateurs dont la vivacité sur nos réseaux sociaux témoigne de la pertinence de notre offre et du fort sentiment d’appartenance. C’est en considérant cet intérêt grandissant pour notre solution que nous continuons de nous étendre afin de devenir la solution de transfert de fonds de référence pour l’ensemble des diasporas africaines vivant en Europe ».

À propos de Rapidtransfer International

Rapidtransfer International est la solution de transfert d’argent entre l’Europe et l’Afrique du Groupe Ecobank. Avec une forte dimension collaborative, l’application mobile est fondée sur les principes d’accessibilité, de simplicité, de flexibilité, et de communauté. Actif sur 33 marchés à travers le continent, le Groupe Ecobank offre une expérience unique aux diasporas africaines résidant en Europe pour contribuer à la prospérité de l’Afrique à travers une application africaine faite sur mesure prenant en compte les réalités internationales et africaines. Pour plus d’informations, veuillez consulter https://www.ecobank.com/personal-banking/payments-transfers/rapidtransfer-international.

À propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’)

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes et compte environ 29 millions de clients de la Banque des Particuliers, Commerciale et de Grande entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d’un agrément bancaire en France et possède des bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Pékin en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats arabes unis. Le Groupe propose une gamme complète de produits, services et solutions bancaires : comptes bancaires et de dépôt, crédits, gestion de trésorerie, services de conseil, services de développement commercial, titres, gestion d’actifs et de patrimoine, entre autres. ETI est cotée à la Bourse nigériane à Lagos, à la Bourse du Ghana à Accra et à la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ecobank.com.

