Échanges fructueux entre Romuald Wadagni et les personnalités du monde économique

En visite officielle à Berlin dans le cadre du sommet du G20 Compact with africa, le ministre d’Etat Romuald Wadagni a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde économique. On peut citer le Ministre Allemand de l’économie M. Christian Lindner, Mme Kristalina Georgieva Directrice Général du FMI, M. Anjay Banga Président de la Banque Mondiale.

Les entretiens entre le Ministre des finances et ces différentes personnalités ont porté sur des investissements structurants dont la création d’un fonds pour le transformation agricole et l’industrialisation de nos économies.

Nous y reviendrons

Quelques images

20 novembre 2023 par