EVDOKIMOV célèbre la Journée de la victoire à Cotonou

L’ Ambassade de Russie à Cotonou a organisé, samedi 6 mai 2023, la marche "Régiment immortel" avec la participation de l’équipe de l’Ambassade, des Russes vivant au Bénin et au Togo et des membres de l’Association Soyuz-Benin ("Union-Bénin"), qui comprend des Béninois diplômés des universités soviétiques et russes.

Une soixantaine de personnes ont pris part, samedi 06 mai 2023 à Cotonou, aux manifestations de la Journée de la Victoire célébrée chaque 09 mai.

Le "Régiment immortel a été marqué par des allocutions ; des expositions de photos "Témoignages des crimes des néonazis ukrainiens et de leurs complices" , "80 ans de victoire dans la bataille de Stalingrad" ; des chants en mémoire des années de guerre et le partage d’un repas fraternel dans une ambiance festive.

Dans son discours, à l’occasion de la célébration de la Journée de la Victoire à Cotonou, S.E.M. Igor EVDOKIMOV, Ambassadeur de la Russie près le Bénin et le Togo, a rappelé les buts et objectifs de l’opération militaire spéciale en Ukraine et insisté sur l’importance de l’unité de l’armée et du peuple dans les circonstances actuelles.

Il est primordial de préserver la mémoire des combattants de la Grande guerre patriotique où plus de 27 millions de russes et soviétiques sont tombés au nom de la patrie, a indiqué une habitante de Donbass, une région du conflit ukrainien.

Des poèmes en mémoire des anciens combattants ont été déclamés par des enfants au cours de la célébration "Régiment immortel".

La célébration a connu la participation des ressortissants Russes vivant au Bénin et au Togo et des membres de Soyuz-Benin.

Le personnel de l’Ambassade et les compatriotes résidant au Bénin et au Togo ont réalisé des performances artistiques au cours de la manifestation.

