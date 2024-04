L’ ’’Art contemporain du Bénin" attire 80 000 visiteurs en Martinique

80 000 visiteurs ont été enregistrés à l’exposition consacrée à l’ « Art contemporain du Bénin » en Martinique.

Inaugurée le 14 décembre 2023 en présence de SEM. Patrice Talon, Président du Bénin, l’exposition ’’Art contemporain du Bénin’’ a pris fin le 31 mars 2024 en Martinique.

Trois mois et demi de mise en lumière de plus d’une centaine d’œuvres de 42 artistes réparties en trois séquences : Récurrence-Variation, Transition(s) et Transgression-Hybridation".

Un succès reconnu par les organisateurs. « Il y a une histoire commune, un intérêt commun qui se dégage, c’est certain. (...) C’est un lien facile qui se crée entre l’Afrique et la Martinique », a avoué Florent Passe, chargé du patrimoine à la Fondation Clément.

Les enfants présents au dernier jour de l’exposition sont allés à la découverte du Bénin par l’art.

