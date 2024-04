Les frontières terrestres du Togo fermées ce lundi

Lundi 29 avril 2024, jour d’élections au Togo, les frontières terrestres resteront fermées.

4,2 millions de Togolais sont attendus aux urnes ce lundi 29 avril pour élire 113 députés et 179 conseillers régionaux. Dans le cadre de l’organisation de ces élections législatives et régionales, les frontières terrestres seront fermées le lundi 29 avril 2024 de zéro heure à 23 heures 59 minutes.

Le Togo ferme ses frontières avec ses voisons pour assurer un bon déroulement du double scrutin « dans la sérénité, la cohésion sociale, la paix et la sécurité », selon un communiqué conjoint du ministre de l’administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Colonel Hodabalo Awaté, et du Ministre de la sécurité et de la protection civile, Calixte Madjoulba.

La journée du lundi 29 avril est également déclarée fériée et chômée au Togo.

Les élections ont été plusieurs fois reportées avant leur tenue prévue pour ce lundi.

