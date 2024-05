Un réseau de Daesh démantelé au Maroc

Les services de sécurité du Royaume du Maroc viennent de réaliser une prouesse dans la lutte contre le terrorisme. Une cellule terroriste composée de cinq partisans de Daesh a été démantelé ce vendredi dans plusieurs régions du pays.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc a démantelé, ce vendredi, une cellule terroriste composée de cinq partisans de l’organisation terroriste Daesh pour leur implication

présumée dans la préparation d’actes terroristes visant à porter gravement atteinte à l’ordre public.

Les individus arrêtés dans le cadre de l’opération sont âgés entre 22 et 46 ans. Ils ont été interpellés par les éléments de la force spéciale relevant de la DGST à Casablanca, Tanger, Tétouan, Martil et dans la commune rurale Ounagha dans la province d’Essaouira, précise un communiqué du BCIJ.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les suspects, qui ont prêté allégeance au soi-disant califat de l’organisation Daesh, ont exprimé leur intention d’exécuter des projets terroristes visant des installations vitales et des institutions sécuritaires,

parallèlement à leur adhésion à des campagnes incitant à la violence, d’après la même source.

L’un des membres de cette cellule terroriste, qui a des connaissances dans le domaine électronique, a planifié la fabrication d’engins explosifs, révèlent les services de renseignements.

Les présumés terroristes ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, en vue d’élucider la nature des liens de cette cellule terroriste et identifier ses plans et projets destructeurs.

Cette opération montre que les services de sécurité du du Maroc veillent toujours au grain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur tout le territoire du Royaume.

