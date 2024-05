Coup dur pour le régime militaire au Niger

L’exportation du pétrole nigérien vers le marché international a du plomb dans l’aile. Les premiers litres de pétrole ont certes jailli de la plateforme à Sèmè-Podji (Bénin) fin avril dernier mais l’embarquement du brut ne sera pas possible de si tôt .

Le Bénin a interdit, ce lundi 06 mai 2024, l’entrée dans ses eaux maritimes de certains types de navire. En l’occurence des navires destinées pour le transport du brut nigérien.

L’interdiction a été notifiée à l’ambassadeur de Chine près le Bénin et China National Oil & Gas Exploration and Development Corporation, la société de gestion du pipeline, a informé Rfi. La mesure s’appliquera par une interdiction d’embarquement du pétrole via le port de Sème, précise la même source.

Un coup dur pour le régime du Niger qui a fondé un grand espoir sur cette manne financière pour renflouer ses caisses.

Les relations entre Cotonou et Niamey sont tendues depuis le coup d’Etat au Niger, et les sanctions de la CEDEAO. A la levée des sanctions de la CEDEAO, le chef de l’Etat béninois Patrice Talon a exprimé sa volonté de reprendre les relations avec le Niger. Mais Niamey a maintenu ses frontières fermées malgré l’ouverture définitive du côté de Malanville.

Long de 1.980 km dont 675 km sur le territoire béninois, le pipeline Niger-Bénin devrait produire jusqu’à 90.000 barils de pétrole par jour. Les premiers litres de pétrole avaient jailli de l’oléoduc à fin avril 2024. Mais l’inauguration officielle n’a pas lieu.

Le durcissement des autorités de Niamey serait-il à l’origine de la décision des autorités de Cotonou ?.

