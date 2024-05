Quatre terroristes présumés arrêtés au Maroc

Quatre terroristes présumés ont été interpellés ce mardi au Maroc dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’opération a été menée par une équipe des Forces spéciales du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) a démantelé, tôt ce mardi 14 mai, une cellule terroriste dont les membres s’activaient dans les villes de Tiznit et de Sidi Slimane. Quatre individus, âgés entre 22 et 44 ans, ont été arrêtés.

Les perquisitions menées dans les domiciles des mis en cause ont abouti à la saisie de nombre d’équipements à caractère paramilitaire, dont un gilet pare-balles, un casque, une lunette de visée de tir et un masque. Des documents à caractère extrémiste faisant l’apologie du terrorisme ont également été retrouvés sur les lieux, ainsi que des supports électroniques qui seront soumis aux expertises numériques nécessaires.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que les personnes arrêtées s’étaient engagées dans des activités suspectes en vue de fournir les ressources financières et le soutien logistique nécessaires à la préparation et la mise en œuvre de projets terroristes dans le Royaume de nature à menacer l’ordre public.

Les suspects arrêtés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du procureur général chargé des affaires de terrorisme, afin de révéler tous leurs plans et déterminer les connexions et extensions possibles de cette cellule terroriste.

Cette opération montre que les services marocains de sécurité sont décidés à lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

