L’Algérie accusée de mélanger sport et politique

L’équipe marocaine qui a atterri à Alger, ce vendredi 19 avril 2024, pour discuter un match de la phase finale de la Coupe de la CAF a été bloquée pendant plusieurs heures à l’aéroport. Leurs équipements et tenues de football ont été saisis. La délégation de la Renaissance sportive de Berkane a été interdite d’entrée en territoire algérien à cause du maillot avec lequel l’équipe marocaine participe à cette compétition, et qui porte la carte du Royaume du Maroc.

L’équipe marocaine s’est rendue à Alger, pour disputer la demi-finale aller de la Coupe de la CAF contre le club de l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA), prévue pour ce dimanche 21 avril.

Selon les informations, la délégation de l’équipe marocaine avait obtenu l’autorisation de voyager vers Alger dans un avion espagnol, afin de contourner les restrictions d’accès imposées par l’Algérie aux vols marocains.

La délégation a effectué le voyage via un vol direct au départ de l’aéroport d’Oujda et à destination de l’aéroport international Houari Boumédiène d’Alger.

Mais les membres de la délégation sportive ont été confrontés à des obstacles majeurs à l’arrivée à l’aéroport d’Alger. Leurs équipements et tenues ont été saisis. Ils étaient abandonnés à leur sort dans le hall de l’aéroport.

Les autorités du pays hôte n’auraient pas bien apprécié la tenue arborée par les joueurs portant la carte du Royaume avec le Sahara marocain.

Face à cet incident, plusieurs observateurs estiment que l’Algérie, en tant que pays hôte de ce match, devrait œuvrer pour l’esprit sportif et le fair-play, qui doivent prévaloir pour ces genres d’événements.

Mais le constat est que c’est la politique qui se mêle au sport. Ce qui est déplorable. Le traitement infligé par les autorités algériennes à la délégation marocaine est politique et anti sport et vise à politiser une compétition pour démoraliser un adversaire.

Cet incident révèle encore une fois les tensions persistantes d’Alger à l’égard du Rabat, en ce qui concerne surtout l’interdiction des vols marocains depuis septembre 2021. Ce qui occasionne des situations déplorables lors d’événements sportifs et autres rencontres entre les deux pays.

L’incident qui vient de se produire met en exergue les défis auxquels sont confrontés les sportifs marocains surtout avec ce pays voisin.

