SM. le Roi Mohammed VI représenté par le Chef du Gouvernement

Plusieurs chefs d’Etat d’Afrique de l’ouest ont été invités, ce mardi 2 avril à Dakar, pour assister à l’investiture du nouveau président élu du Sénégal. Sa Majesté le Roi Mohammed VI Roi du Maroc , seul leader hors de la sous-région invité à la cérémonie, y a été représenté par le Chef du gouvernement marocain SEM. Aziz Akhannouch.

L’investiture du nouveau président du Sénégal s’est déroulée, ce mardi 2 mars, à Dakar en présence de quelques leaders de la sous-région.

Sa Majesté le Roi du Maroc, y a été représenté par le Chef de gouvernement M. Aziz Akhannouch qui était accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Cette invitation exceptionnelle adressée au Roi du Maroc témoigne du leadership africain du Souverain et l’aura et l’estime dont jouit SM. le Roi non seulement sur le continent mais aussi dans les relations internationales.

Elle confirme aussi la preuve de la solidité des relations bilatérales séculaires et amicales qui ont toujours existé les deux nations, leurs leaders et leurs peuples.

Cette marque de considération témoigne de l’excellence des liens indéfectibles d’amitié, de

fraternité, de solidarité et de coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal.

Elle ouvre également une nouvelle page pour les relations marocco-sénégalaises en tant qu’acteurs régionaux et internationaux clés pour la promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.

C’est aussi la preuve agissante de la profondeur d’un partenariat exceptionnel et multidimensionnel entre les deux pays surtout dans les domaines politique, économique, culturel, social et spirituel.

L’arrivée au pouvoir de SEM. Bassirou Diomaye Faye augure de bonnes perspectives dans les relations entre les leaders du Maroc et le Sénégal et leurs peuples dans les prochaines années.

La cérémonie de prestation de serment et d’installation du nouveau président sénégalais s’est déroulée en présence de quelques Chefs d’Etat et de gouvernement et des présidents des Commissions de l’Union Africaine, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

M. Bassirou Diomaye Faye, a remporté la présidentiel du 24 mars dès le premier tour avec 54,28% des suffrages exprimés, contre son challenger Amadou Ba

(35,79%).

Le jeune leader de 44 ans est le cinquième président du Sénégal depuis son indépendance en 1960.

2 avril 2024 par