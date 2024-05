Les points forts du message du Roi Mohammed VI au Sommet de Manama

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un discours au 33ème Sommet de la Ligue des Etats Arabes, qui a ouvert ses travaux, jeudi 16 mai 2024, à Manama, au Royaume de Bahreïn. Voici les points forts du message du Souverain lu par le Chef du gouvernement marocain, M. Aziz Akhannouch.

Le 33ème Sommet de la Ligue des Etats Arabes a ouvert ses travaux, jeudi, à Manama, sous la présidence de Sa Majesté le Roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un discours dont lecture a été donnée par le Chef du gouvernement marocain, M. Aziz Akhannouch.

"Je tiens, tout d’abord, à exprimer Mes plus vifs remerciements et Ma Haute considération à Mon Très Cher Frère, Sa Majesté le Roi Hamad ben Issa Al-Khalifa, pour l’aimable invitation qu’il Nous a adressée pour assister à ce Sommet arabe. A cet égard, Nous souhaitons au Royaume Frère de Bahreïn plein succès durant sa présidence de la 33ème session de ce Sommet.", souligne le message du Souverain marocain.

La tenue de cet important Sommet dans une conjoncture régionale et internationale critique, traduit notre souci commun d’aborder nos questions prioritaires selon une approche prospective et réaliste visant à améliorer la situation actuelle et relever les défis de sécurité et de développement auxquels fait face la Nation arabe, a indiqué le Roi du Maroc.

Au sujet de la crise entre la Palestine et Israël dans la bande de Gaza, SM le Roi Mohammed VI appelle ses pairs à plus de détermination pour maintenir la Cause palestinienne au centre de toute action visant à instaurer une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient.

"Nous réaffirmons Notre soutien constant au peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes et établir son Etat indépendant et souverain, sur les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est pour Capitale, sur la base de la solution à deux Etats.", a déclaré le Souverain.

Le Roi du Maroc a aussi réaffirmé que la bande de Gaza fait partie intégrante des territoires palestiniens et de l’État palestinien unifié. C’est pourquoi, le Souverain insiste sur la nécessité d’acheminer, de manière rapide et durable, les aides humanitaires aux Palestiniens dans l’ensemble de la bande de Gaza et de renforcer la protection des civils non armés.

En qualité de Président du Comité Al-Qods, le Souverain s’engage, grâce au travail mené sur le terrain par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le bras exécutif du Comité Al-Qods, à poursuivre la mise en œuvre de programmes et de projets concrets visant à sauvegarder l’identité culturelle de la Ville sainte et à améliorer la situation sociale et les conditions de vie de la population maqdessie afin de l’aider à résister et à se maintenir dans la Ville sainte.

Par rapport à la situation douloureuse et déplorable que vivent certains pays arabes frères, le Royaume du Maroc nourrit l’espoir d’un retour à la stabilité dans ces pays, en privilégiant le dialogue et les initiatives pacifiques, en vue de parvenir à des solutions concrètes, efficaces et durables.

Dans son message, SM le Roi Mohammed VI a déploré le fait que l’Union du Maghreb Arabe ne remplisse pas le rôle naturel qui lui revient, en appui au développement commun des Etats maghrébins, en garantissant, notamment, la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens et des services entre ses cinq pays membres.

L’avenir de la Nation arabe reste tributaire de la capacité à concevoir une vision stratégique commune adossée à une volonté politique sincère, pour consolider son unité et resserrer ses rangs, au service des intérêts communs de nos peuples, a indiqué le Souverain.

Sa Majesté le Roi conclut son message en priant le Très-Haut "de couronner de succès l’œuvre que nous entreprenons pour le plus grand bien de notre Nation arabe et pour répondre aux attentes légitimes de nos peuples."

